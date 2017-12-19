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Дальнобойщик из Белоруссии сутки простоял на М5 в машине с замерзшим топливом
19.12.2017 г. 10:45
Фото с сайта chelspasatel.ru
Никто из проезжавших мимо водителей не остановился ему помочь, тогда мужчина позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Все произошло в понедельник, 18 декабря, на 1629-м километре трассы, это участок под Усть-Катавом. В грузовой машине замерзло дизельное топливо и сел аккумулятор. Мужчина сутки провел на трассе.
Приехавшие на помощь спасатели пересадили водителя в свой автомобиль и напоили горячим чаем. Дизельное топливо разогрели, аккумулятор зарядили, после чего мужчина отправился в путь, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
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