Дальнобойщик из Белоруссии сутки простоял на М5 в машине с замерзшим топливом

Фото с сайта chelspasatel.ru

Никто из проезжавших мимо водителей не остановился ему помочь, тогда мужчина позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Все произошло в понедельник, 18 декабря, на 1629-м километре трассы, это участок под Усть-Катавом. В грузовой машине замерзло дизельное топливо и сел аккумулятор. Мужчина сутки провел на трассе.

Приехавшие на помощь спасатели пересадили водителя в свой автомобиль и напоили горячим чаем. Дизельное топливо разогрели, аккумулятор зарядили, после чего мужчина отправился в путь, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

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