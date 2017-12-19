Челябинский штаб Алексея Навального проведет митинг по выдвижению в президенты 24 декабря

Фото с сайта delovoysaratov.ru

Аналогичные акции пройдут еще в 19 городах. «Наша кампания — общероссийская, мы посчитали правильным и выдвижение проводить не только в Москве», - цитирует «Ъ-Южный Урал» Алексея Навального.

Уведомление о проведении встречи поступило в облизбирком. Мероприятие пройдет на Алом поле, у памятника Ленину. По планам организаторов, в нем примут участие не менее 500 человек.

Свой штаб Алексей Навальный открыл в Челябинске 15 апреля. Сейчас идет сбор подписей за регистрацию оппозиционного кандидата в президенты. Навальный приезжал в Челябинск дважды. В последний раз на митинге 26 ноября он пообещал закрыть проект Томинского ГОКа. Мероприятие удалось согласовать с властями Челябинска с 80-й попытки, после многочисленных судебных разбирательств.

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Все новости за 19.12.2017 г.»