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Челябинский штаб Алексея Навального проведет митинг по выдвижению в президенты 24 декабря
19.12.2017 г. 10:14
Аналогичные акции пройдут еще в 19 городах. «Наша кампания — общероссийская, мы посчитали правильным и выдвижение проводить не только в Москве», - цитирует «Ъ-Южный Урал» Алексея Навального.
Уведомление о проведении встречи поступило в облизбирком. Мероприятие пройдет на Алом поле, у памятника Ленину. По планам организаторов, в нем примут участие не менее 500 человек.
Свой штаб Алексей Навальный открыл в Челябинске 15 апреля. Сейчас идет сбор подписей за регистрацию оппозиционного кандидата в президенты. Навальный приезжал в Челябинск дважды. В последний раз на митинге 26 ноября он пообещал закрыть проект Томинского ГОКа. Мероприятие удалось согласовать с властями Челябинска с 80-й попытки, после многочисленных судебных разбирательств.
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