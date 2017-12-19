Челябинская область вошла в число регионов-лидеров по темпам роста автокредитования

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За 10 месяцев 2017 года объемы предоставленных займов увеличились на 57,8%. Южноуральцы взяли автокредитов на 12 млрд рублей, для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года - на 7,5 млрд. Большая динамика - только в Кемеровской области (+68,5%). Следом за Челябинской идут Удмуртия, Башкортостан и Пермский край, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй.

В целом по стране рост объемов выдачи автокредитов с января по октябрь составил почти 40%. По оценкам экспертов, темпы выдачи фактически вернулись к уровню «докризисного» 2014 года. "При этом стоит отметить стабилизацию качества автокредитов – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования", - прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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Все новости за 19.12.2017 г.»