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Борис Дубровский потребовал улучшить качество воздуха в зоне жизни людей
18.12.2017 г. 15:44
Фото с сайта gubernator74.ru
Об этом губернатор заявил, комментируя договоренность о заключении соглашения между правительством области и "Мечелом". Уже создана рабочая группа для разработки этого документа. Она будет создавать "дорожную карту" мероприятий.
"В проекте соглашения также должны быть и способы оценки эффективности проводимых экологических мероприятий, результат должен замеряться, потому что когда мы увидим результат, только тогда может речь идти о налоговых льготах", – отметил губернатор.
До 1 февраля 2018 года группа должна будет представить "дорожную карту" экологических мероприятий на ЧМК.
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