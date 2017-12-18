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Власти Челябинска хотят передвинуть границы районов города
18.12.2017 г. 15:39
Фото с сайта gubernator74.ru
Это позволит уравнять количество проживающего в них населения. По словам мэра Евгения Тефтелева, изменение границ будет проходить по согласованию с жителями. Сейчас население распределено по районам неравномерно. Так, в Калининском и Курчатовском живут по 220 тыс. человек, а в Центральном — всего 100 тыс. горожан. Изменение границ позволит распределить и нагрузку на депутатов.
"От каждого района у нас 25 депутатов. И где-то на народного избранника приходится три тысячи человек, а где-то семь тысяч жителей", — заявил Евгений Тефтелев.
В мэрии отметили, что изменение границ — это вопрос, требующий обсуждения и серьезной проработки.
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