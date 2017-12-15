В Челябинске объявили режим НМУ на все выходные

Фото с сайта pravmin74.ru

Высокая вероятность появления смогла продержится до вечера понедельника, 18 декабря. Об этом сообщили в челябинском гидрометцентре. За последние сутки в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 16 сообщений о загрязнении воздуха. В основном на химический запах и смог жаловались жители Ленинского и Советского районов.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 15.12.2017 г.»