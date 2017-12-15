Челябинск
- -16 ... -18 C°
- -17 ... -19 C°
- 58.7082р. - 0.4364
- 69.4048р. - 0.0605
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
В Челябинске объявили режим НМУ на все выходные
15.12.2017 г. 17:11
Фото с сайта pravmin74.ru
Высокая вероятность появления смогла продержится до вечера понедельника, 18 декабря. Об этом сообщили в челябинском гидрометцентре. За последние сутки в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило 16 сообщений о загрязнении воздуха. В основном на химический запах и смог жаловались жители Ленинского и Советского районов.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 15.12.2017 г. В челябинском воздухе зафиксировали двукратное превышение содержания формальдегида
- 14.12.2017 г. На Южном Урале впервые за последние 26 лет появился новый памятник природы
- 14.12.2017 г. Копейский машиностроительный завод заплатит 220 тыс. рублей за выбросы вредных веществ
- 13.12.2017 г. В Челябинске третий день подряд НМУ
- 12.12.2017 г. Предприятие под Челябинском оштрафовали за выброс в воздух мазутной золы