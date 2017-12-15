Скоморохи научат челябинцев пользоваться ходулями

Источник: Центр развития туризма Челябинской области

Новый способ передвижения горожане смогут освоить на фестивале "Уральские пельмени на Николу Зимнего". Он пройдет в субботу, 16 декабря, в парке им. Гагарина. Гостей мероприятия ждут веселые конкурсы, большой концерт на главной сцене и народный флешмоб, подробности которого организаторы держат в секрете.

В 10 утра начнут работать торговые ряды, где можно будет купить мясную продукцию, копчености, сыры, мед, сувениры и новогодние игрушки. Также посетители смогут попробовать пельмени от 44 компаний и фермерских хозяйств Челябинской области и выбрать лучшего производителя. Он будет награжден почетным знаком "Народный пельмень".

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