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Скоморохи научат челябинцев пользоваться ходулями
15.12.2017 г. 15:49
Источник: Центр развития туризма Челябинской области
Новый способ передвижения горожане смогут освоить на фестивале "Уральские пельмени на Николу Зимнего". Он пройдет в субботу, 16 декабря, в парке им. Гагарина. Гостей мероприятия ждут веселые конкурсы, большой концерт на главной сцене и народный флешмоб, подробности которого организаторы держат в секрете.
В 10 утра начнут работать торговые ряды, где можно будет купить мясную продукцию, копчености, сыры, мед, сувениры и новогодние игрушки. Также посетители смогут попробовать пельмени от 44 компаний и фермерских хозяйств Челябинской области и выбрать лучшего производителя. Он будет награжден почетным знаком "Народный пельмень".
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