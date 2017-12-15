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Бориса Дубровского назвали самым известным в Челябинской области представителем региональной элиты
15.12.2017 г. 15:47
Губернатор возглавил рейтинг, составленный социологами Президентской академии по итогам 2017 года. Всего в шорт-лист включены 133 персоны. Специалисты отметили, что балл известности Бориса Дубровского растет. По итогам 2016 года он был на уровне 9,20, к июлю 2017-го вырос до 9,25, а результатом по итогам всего этого года стала отметка в 9,36 баллов.
Второе место у председателя Совета директоров ММК Виктора Рашникова. На третей строчке экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Первая тройка самых известных в регионе людей остается неизменной уже долгое время. Стабильно и четвертое место, которое занимает депутат Госдумы Валерий Гартунг. Замыкает первую пятерку рейтинга известности спикер Заксобрания Владимир Мякуш.
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