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В Челябинске у воспитателя детского сада обнаружили туберкулез
15.12.2017 г. 15:45
Фото с сайта cheladmin.ru
Опасную инфекцию выявили у сотрудницы дошкольного учреждения №434 на улице Гагарина, 38Б. Воспитанникам группы, в которой работала женщина, выдали направления на прием к врачу, в помещении провели санитарную обработку. Сейчас дети занимаются в детском саду в обычном режиме. Воспитатель находится на больничном. Вводить карантин в группе пока не собираются.
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