В Челябинске у воспитателя детского сада обнаружили туберкулез

Фото с сайта cheladmin.ru

Опасную инфекцию выявили у сотрудницы дошкольного учреждения №434 на улице Гагарина, 38Б. Воспитанникам группы, в которой работала женщина, выдали направления на прием к врачу, в помещении провели санитарную обработку. Сейчас дети занимаются в детском саду в обычном режиме. Воспитатель находится на больничном. Вводить карантин в группе пока не собираются.

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Все новости за 15.12.2017 г.»