В Челябинской области бывшего сотрудника МЧС будут судить за хищение 12,5 млн рублей

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Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном занятии предпринимательской деятельностью. По версии следствия, мужчина в 2010-2016 гг. вел бизнес, хотя это ему запрещено законом. Через доверенных лиц он учредил ООО «Пожарный декларант». Эта фирма заключала договоры с коммерсантами о проведении независимой оценки пожарных рисков, однако намерений исполнять условия соглашений у действующего на тот момент сотрудника МЧС не было.

Мужчина изготавливал фиктивные документы, которые передавал заказчикам. В результате этой деятельности он похитил денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Челябинской и Свердловской областей в сумме около 12,5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. В ходе следствия на денежные средства обвиняемого в сумме 640 тыс. рублей наложен арест. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Все новости за 15.12.2017 г.»