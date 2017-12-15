На неполный рабочий день перевели более 9,4 тыс. южноуральцев

Фото с сайта gubernator74.ru

Из них 6,5 тыс. — сотрудники "ЧТЗ-Уралтрак" и миасского автозавода "Урал". Об этом журналисту "Челябинского эха" рассказал начальник регионального управления по труду и занятости населения Владислав Смирнов. Также он сообщил, когда сотрудников вернут на полный рабочий день.

«Когда работодатель сочтет необходимым, потому что автомобильный завод "Урал" делает вывод сотрудников на неполное рабочее время регулярно и достаточно, скажем так, неожиданно. Может быть и полная занятность, и неполная занятость. Сейчас у них полностью все выведены на неполную занятость. Это зависит от загрузки предприятия. У них такая экономическая модель сложилась последние 7-8 лет. Все экономика. Также, как и ЧТЗ держит порядка двух тысяч человек на протяжении около трех лет», - отметил Владислав Смирнов.

Всего в Челябинской области 46 предприятий вывели рабочих на сокращенную трудовую неделю.

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Все новости за 15.12.2017 г.»