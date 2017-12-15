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На водителя, который сбил на зебре троих детей, завели уголовное дело спустя год после ДТП
15.12.2017 г. 14:14
Оно произошло 2 октября 2016 года на пересечении улицы Гагарина и Копейского шоссе. Водитель Chevrolet Lacetti на желтый сигнал светофора выехал на пешеходный переход и сбил трех детей восьми, 10 и 12 лет, которые в этот момент переходили дорогу. По данным областной прокуратуры, в результате ДТП 10-летний мальчик получил тяжелые травмы, а другие дети — легкие ушибы.
Ранее по результатам проверки следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как в действиях водителя отсутствуют признаки преступления. Однако в прокуратуре это решение признали необоснованным и незаконным. Постановление было отменено.
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