Главврач областной больницы Дмитрий Альтман получил мандат депутата Заксобрания

Фото с сайта www.chelyabinsk.izbirkom.ru

Удостоверение об избрании на заседании избиркома ему вручил председатель комиссии Сергей Обертас. Место в Законодательном собрании освободилось после того, как депутат Владимир Ушаков досрочно сложил полномочия. Его назначили временно исполняющим обязанности первого замминистра строительства Челябинской области.

Вакантный мандат передали Дмитрию Альтману, который, будучи два года назад кандидатом в депутаты, вошел в партийный список "Единой России". Дмитрий Альтман с 2014 года является главным врачом Челябинской областной больницы. До этого в течение нескольких лет возглавлял госпиталь для ветеранов войн. Также Дмитрий Альтман - председатель региональной медицинской палаты.

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Все новости за 15.12.2017 г.»