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Ксения Собчак приедет в Челябинск в начале января
15.12.2017 г. 11:55
Кандидат "против всех" должна была прибыть в город 19 декабря, однако визит пришлось перенести на другую дату. Об этом журналисту "Челябинского эха" сообщил руководитель представительства штаба Собчак в Челябинске Эрнест Лукманов.
«Возросший плотный график Ксении Анатольевны не позволил ей приехать. Она должна была приехать 19-го, но из-за того, что внесены были изменения буквально ночью сегодня в ее график, ей пришлось отложить приезд. Она обязательно к нам приедет после Нового года. Запланированы встречи по больным темам города. Это темы строительства Томинского ГОКа, экологии в самом городе, в Челябинске, связанные с НМУ, с ростом заболеваемости, в том числе и среди детей», - рассказал Лукманов.
Представительство штаба в Челябинске откроется на следующей неделе. Также в понедельник, 18 декабря, сторонники Ксении Собчак встретятся с представителями мэрии. Будет обсуждаться размещение агитационного шатра на территории города. Ранее представительству штаба пришлось по требованию администрации убрать установленную на Алом поле палатку.
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