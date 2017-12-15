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В челябинском поселке Баландино люди живут без отопления, воды и канализации
15.12.2017 г. 11:54
Они вынуждены обогревать квартиры масляными радиаторами и печками-буржуйками. В четырех многоквартирных домах на улице Железнодорожной центральное отопление отключили из-за разрушенной котельной. Средняя температура воздуха в помещениях - 15 градусов. Кроме того, подвалы затоплены канализационными отходами. Их откачивают раз в месяц, а затем сливают за 150 метров от домов. Также в квартиры подается только техническая вода, а более 15 частных домов вообще отключены от водоснабжения.
Эксперты ОНФ считают, что данная ситуация сложилась из-за бездействия властей Красноармейского района, которые неоднократно привлекали внимание прокуроров. Общественники пообещали довести информацию о ситуации в поселке Баландино до руководства региона.
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