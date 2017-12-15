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Toyota лоб в лоб столкнулась с большегрузом под Челябинском и вылетела с трассы
15.12.2017 г. 11:42
Фото с сайта vk.com/ugibdd_174
Водитель легковой машины госпитализирован. Авария произошла сегодня, 15 декабря, в 9 часов 30 минут на 21-м километре дороги Челябинск - Новосибирск в Красноармейском районе.
Сотрудники ГИБДД установили, что 32-летний мужчина на Toyota Avensis при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где двигался грузовик Scania. За рулем большегруза находился 30-летний житель Новосибирской области. Водителя легковушки отвезли в больницу. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области / vk.com
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