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В Челябинске разыскивают 17-летнего подростка, который пропал больше двух недель назад
15.12.2017 г. 11:13
Владислав Шишмаков ушел из дома по адресу Комсомольский проспект, 41г 28 ноября. Приметы пропавшего: на вид 18-20 лет, рост 187 см, худощавого телосложения, короткие черные волосы и карие глаза. Подросток был одет в куртку тыквенного цвета, черные брюки, темно-коричневые ботинки и бежевую шапку, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
Информацию о местонахождении разыскиваемого просят сообщать по телефонам отдела полиции «Курчатовский»: 8(351) 791-48-04; 8(351) 749-40-29, 89193003393 или 02.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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