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Центробанк ввел временную администрацию в «Промсвязьбанке»
15.12.2017 г. 10:48
С сегодняшнего дня, 15 декабря, эти функции выполняет «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Регулятор утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации. Банк России выступит инвестором с использованием денег Фонда консолидации банковского сектора. «Промсвязьбанку» предоставят деньги на поддержание ликвидности. Это повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать развитию, отметили в пресс-службе регулятора.
Банк работает в обычном режиме. Он исполняет обязанности и совершает новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. "Банк России будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость банка", - говорится в сообщении на сайте ЦБ.
В Челябинске у «Промсвязьбанка» несколько офисов, есть подразделения и в городах области - Копейске, Южноуральске, Миассе, Златоусте и Магнитогорске.
По данным Центробанка, «Промсвязьбанк» занимает девятое место по величине активов среди российских банков (активы банка составили 1,3 трлн рублей на 01.12.2017) и входит в Перечень системно значимых кредитных организаций.
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