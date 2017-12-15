Продавцов елок в Челябинске будут выдворять из страны

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Полицейские ищут нелегальных мигрантов на новогодних базарах. На сегодняшний день сотрудники МВД обнаружили 16 нарушений. В основном это незаконный въезд и проживание на территории России, а также нелегальный труд. На нарушителей наложены штрафы. Их общая сумма составляет 32 тыс. рублей. Три мигранта находятся в центре временного содержания. В ближайшее время их депортируют из страны, сообщили в региональном управлении МВД.

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Все новости за 15.12.2017 г.»