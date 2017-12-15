Челябинск
- -16 ... -18 C°
- -17 ... -19 C°
- 58.7082р. - 0.4364
- 69.4048р. - 0.0605
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
Продавцов елок в Челябинске будут выдворять из страны
15.12.2017 г. 10:02
Фото с сайта novostipmr.com
Полицейские ищут нелегальных мигрантов на новогодних базарах. На сегодняшний день сотрудники МВД обнаружили 16 нарушений. В основном это незаконный въезд и проживание на территории России, а также нелегальный труд. На нарушителей наложены штрафы. Их общая сумма составляет 32 тыс. рублей. Три мигранта находятся в центре временного содержания. В ближайшее время их депортируют из страны, сообщили в региональном управлении МВД.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 06.12.2017 г. На новогодних базарах Челябинской области продадут около 100 тыс. елок
- 01.11.2017 г. В Челябинске в пятый раз пройдут «Необыкновенные елки» для особых детей
- 13.10.2017 г. Мигрантов, которых четыре года назад должны были депортировать из России, обнаружили на свалке под Еманжелинском
- 21.09.2017 г. Прокуратура разрушила семью челябинки и гражданина Таджикистана
- 06.06.2017 г. Почти 40 иностранцев выдворили из Челябинской области за нарушения миграционных законов