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В челябинском воздухе зафиксировали двукратное превышение содержания формальдегида
15.12.2017 г. 08:49
Фото с сайта pravmin74.ru
Это произошло во время НМУ во вторник, 12 декабря. По мнению замминистра экологии области Ирины Хариной, основной источник формальдегида — транспортные выбросы. Превышение предельно допустимой концентрации этого же вещества зафиксировали и в Копейске в среду. Экологи отметили, что на качество воздуха влияет Коркинский разрез. Также в Челябинске обнаружили превышение ПДК по взвешенным веществам, которые присутствуют в выбросах предприятий. Режим НМУ первой степени опасности в городе сохранялся с понедельника до четверга.
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