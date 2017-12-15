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В Челябинске 8-месячная девочка утонула в ванне
15.12.2017 г. 08:45
Фото с сайта world.fedpress.ru
На 20-летнюю мать ребенка завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, она оставила дочь в детской ванне, в которую набиралась вода. Ребенок был без присмотра и утонул. Это произошло вечером в четверг, 14 декабря, в квартире одного из домов Калининского района.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
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