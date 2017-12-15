Борис Дубровский после пресс-конференции Владимира Путина сделал заявления о сближении Челябинска и Екатеринбурга

Фото с сайта kremlin.ru

Президент, отвечая на вопросы журналистов, сказал о поддержке проекта развития высокоскоростного железнодорожного сообщения. «Очень серьезное заявление президента в отношении строительства высокоскоростной магистрали из Китая в Европу. Ее составной частью будет являться маршрут Челябинск и Екатеринбург, эти слова подтверждают, что наши усилия по встраиванию южноуральской столицы в проект не были напрасными», - прокомментировал губернатор. На пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин также затронул тему сближения интересов соседних регионов.

«Мы сегодня синхронизируем стратегию долгосрочного развития со Свердловской областью. Стыковка экономических и социальных политик наших регионов может привести к созданию третьей по численности агломерации в стране, дать импульс к росту качества жизни людей», - отметил Дубровский. По его словам, сближению помогут саммит ШОС в Челябинске и ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

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Все новости за 15.12.2017 г.»