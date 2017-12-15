- -16 ... -18 C°
- -17 ... -19 C°
- 58.7082р. - 0.4364
- 69.4048р. - 0.0605
Борис Дубровский после пресс-конференции Владимира Путина сделал заявления о сближении Челябинска и Екатеринбурга
15.12.2017 г. 08:30
Президент, отвечая на вопросы журналистов, сказал о поддержке проекта развития высокоскоростного железнодорожного сообщения. «Очень серьезное заявление президента в отношении строительства высокоскоростной магистрали из Китая в Европу. Ее составной частью будет являться маршрут Челябинск и Екатеринбург, эти слова подтверждают, что наши усилия по встраиванию южноуральской столицы в проект не были напрасными», - прокомментировал губернатор. На пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин также затронул тему сближения интересов соседних регионов.
«Мы сегодня синхронизируем стратегию долгосрочного развития со Свердловской областью. Стыковка экономических и социальных политик наших регионов может привести к созданию третьей по численности агломерации в стране, дать импульс к росту качества жизни людей», - отметил Дубровский. По его словам, сближению помогут саммит ШОС в Челябинске и ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 04.12.2017 г. Областное правительство разработало устав форума глав регионов стран ШОС
- 28.11.2017 г. Борис Дубровский поручил посчитать, сколько денег понадобится Челябинску на саммит ШОС
- 07.11.2017 г. В центре Челябинска к саммиту ШОС построят здание высотой 170 метров
- 24.10.2017 г. Инвестсовет одобрил проект строительства конгресс-холла к саммиту ШОС в Челябинске
- 12.10.2017 г. Борис Дубровский: саммиты ШОС и БРИКС – исторический шанс сформировать центр Челябинска