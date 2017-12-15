В Миассе Audi после ДТП вылетела на тротуар и сбила 6-летнего пешехода

Фото с сайта 74.мвд.рф

Ребенок получил травмы. ДТП произошло вечером в четверг, 14 декабря. Renault Duster при повороте не уступил дорогу и столкнулся с двигавшейся навстречу Audi Q3. Из-за удара водитель второго автомобиля потерял управление и выехал на тротуар, где сбил ребенка. Также в результате аварии получил травмы 9-летний пассажир Audi. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

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Все новости за 15.12.2017 г.»