В Челябинске хотят ужесточить требования к рекламным вывескам

Фото с сайта cheladmin.ru

Это нужно, чтобы улицы города преобразились. Однако бизнес против. Как избавить город от визуального шума и не навредить малому и среднему бизнесу? Говорим об этом сегодня в программе "Разбор полетов" на "Эхе Москвы" в Челябинске и 31 канале.

Гости в студии: член Общественной палаты России Ирина Плещева и урбанист Лев Владов.

Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78.

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