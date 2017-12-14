Женщина в Челябинской области родила ребенка и закопала его в лесу

Фото с сайта izvestiaur.ru

Тело новорожденного мальчика без признаков насильственной смерти обнаружили в среду, 13 декабря, недалеко от села Дуванкуль Увельского района. Полицейским позвонил мужчина, который рассказал, что преступление совершила его бывшая сожительница, 37-летняя уроженка Башкирии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, разыскивается мать, сообщили в региональном управлении МВД. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.

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