«Эти «Елки» получились!». Журналист «Челябинского эха» посмотрела шестую часть кинофраншизы в компании Сергея Светлакова и «Уральских пельменей»

Последние несколько лет практически перед каждым Новым годом в российский прокат выходит очередная часть «Елок». В этом году в кинотеатрах покажут шестой фильм франшизы. Картина выйдет в широкий прокат 21 декабря, однако премьерный показ уже состоялся в минувшие выходные.

Екатеринбуржцы смогли первыми увидеть новую часть «Елок». К ним в гости на показ съездила корреспондент "Челябинского эха" Анна Адианова. В субботу, 9 декабря, в столице Урала исполнитель одной из главных ролей Сергей Светлаков представил фильм своим землякам. «Я это сделал не по контракту или какому-то иному обязательству. Мне всегда приятно показывать свои работы на родине, землякам», - сказал Сергей Светлаков.

Перед премьерным показом он провел викторину в одном из торговых центров города.

Актер шутил и задавал вопросы по предыдущим частям франшизы. Давшие правильный ответ получали в подарок плакат новой части фильма, елочную игрушку и селфи с кинозвездой. Выступление известного актера привлекло внимание посетителей торгового центра. Магазины опустели. Все собрались у сцены.

Кому не хватило места внизу — смотрели с балкона.

Когда вопросы про «Елки» закончились, Сергей Светлаков попрощался с посетителями ТЦ и отправился на премьеру. В кинотеатре повсюду висели афиши новой картины. Желающие могли почувствовать себя елочными игрушками наряду с Сергеем Светлаковым, Иваном Ургантом и Дмитрием Нагиевым.

На премьеру Сергей Светлаков пригласил бывших коллег по «Уральским пельменям»: Максима Ярицу, Юлию Михалкову, Дмитрия Брекоткина и Сергея Рожкова.



Перед показом фильма Сергей Светлаков в кинозале произнес речь перед зрителями. «Надеюсь, не будет разочарования и появится новогоднее настроение. Это главное. Во время показа мне нужно будет выйти на минуту в другой зал, но это не пример. Знайте, что я не сбегаю с фильма и за мной повторять не надо», - прокомментировал телеведущий.

Действие фильма происходит в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Тюмени, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Челябинска в этой части нет. В столице Южного Урала снимали “Елки 5”. Новая часть фильма объединяет пять новелл. Герой Дмитрия Нагиева наглядно показывает, как выжить зимой в лесу, мальчик из Хабаровска летит в Москву, чтобы найти маму с нежными руками, которая споет ему колыбельную из “Умки”, беременная Снегурочка поздравляет с праздником жителей Нижнего Новгорода, между Борей (Иван Ургант) и Женей (Сергей Светлаков) вспыхивает огонь, а отчаянная Галя (Валентина Мазунина) готова на все ради того, чтобы встретить Новый год с врачом (Антоном Богдановым), который хочет сделать предложение “газели”.

“Думаю, что "Елки новые" - совершенно новый взгляд на полюбившуюся франшизу. Фильм не затянут, количество сюжетных фабул сведено к минимуму, зато каждая обладает своей собственной магией и иронией. Отдельно отмечу актуальность: здесь и феминизм, и ремонт, и матери-одиночки. Но общая новогодняя магия "Елок" остается неизменной”, — поделилась впечатлениями Вера, одна из зрительниц.

Эта часть действительно получилась. Зал смеялся и плакал. Здесь нет проходных новелл, которые, на мой взгляд, были в прошлом фильме. Каждая история трогает или смешит. Радуют отсылки к другим работам актеров и популярным явлениям уходящего года. Например, в одной из сцен актеры пародировали интервьюера Юрия Дудя, который получил широкую известность в этом году.

“Душераздирающая концовка”, — резюмировал Дмитрий Брекоткин после просмотра картины.

После фильма Сергей Светлаков встретился с журналистами и в уютной обстановке ответил на вопросы, не забывая шутить.

О фильме “Елки Новые”:“Мне понравилось. Считаю, что это очень удачное кино, которое найдет своего многочисленного зрителя, которое попадет в новогоднее настроение всей страны. Этот фильм получился”.

Журналисты отметили, что в фильме Ургант был очень грустным. "Ну, это происходит четыре раза в неделю по Первому каналу. А вообще, у человека трагедия весь фильм. Ему некогда смеяться", - прокомментировал Сергей Светлаков.

"Нагиев не заболел?" - спросили у него собеседники. "Ну вот это я не знаю. Какую именно Вы болезнь имеете ввиду, связана ли она с кино?" - иронически спросил Светлаков.

О будущем франшизы: “В следующем году вместо фильма на экраны может выйти сериал “Елки”, который будет идти всю осень и зиму, например”.

Журналисты в беседе напомнили, что у Сергея Светлакова 12 декабря день рождения. "Можете вспомнить запоминающийся момент из детства. Может быть, Вам подарили велосипед?" - спросили они. "Мне подарили велосипед. Вы сейчас сказали, а я вспомнил. Это был велосипед "Кама", - поделился воспоминанием телеведущий.

Также он рассказал о том, что понравилось в новом фильме: “Повеселила новелла с Дмитрием Нагиевым. Она в первую очередь в фильме отвечает за юмор. История с мальчиком смазливая, но, на мой взгляд, тоже получилась. Она зацементировала все эмоции, которые копились в разных линиях. Финальная сцена хоть и предсказуема, понятна, но она работает”.

О новогодних традициях: "Четыре года назад появилась традиция праздновать Новый год вместе. Я не соглашаюсь ни на какие предложения и не уезжаю из дома. Жду 12 ударов, загадываю желание. В этот день пытаюсь все плохое оставить, а хорошее забрать с собой. Нахожусь в кругу друзей, делаю салаты, 1 января лепим пельмени. Мама готовит поросенка и выносит его к столу после боя курантов”.

Об итогах года: "Не было в этом году того, за что бы я брался, и оно не получилось. Я просто за многие вещи не брался. Рад, что вернулся "Прожекторперисхилтон". Было сложно возвращаться. Очень сильно изменилось время. Сложно шутить, не задевая чьих-то чувств. Сложно быть толерантным в юморе".





"В 2018 за кого будете голосовать, за Собчак?" - спросил один из журналистов. "Прекрасно. Вы как истинный гражданин страны дали мне только один вариант. Доживем - увидим. Еще не знаю, кто еще пойдет на выборы. Хотелось бы всех посмотреть. “Эта газель еще наполняется”, - пошутил Сергей Светлаков.

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