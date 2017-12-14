На Южном Урале впервые за последние 26 лет появился новый памятник природы

Фото: Пресс-служба минэкологии Челябинской области

Такой статус получили Хамитовские болота. Соответствующее постановление вступило в силу 1 декабря 2017 года. Болота находятся в 20 километрах от Миасса. Их площадь составляет около 3 тыс. га. Памятник природы состоит из долины реки Атлян, озера Хамиат и Хамитовских болот.

Новый статус позволит сохранить большое количество редких растений и животных, занесенных в Красную книгу. Следить за состоянием памятника будет госучреждение "Особо охраняемые природные территории Челябинской области".

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Все новости за 14.12.2017 г.»