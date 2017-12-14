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В Челябинске за 5 тыс. рублей продают автограф Андрея Миронова
14.12.2017 г. 14:41
Роспись была сделана в 1986 году. По словам продавца, актер оставил автограф на авиабилете несуществующей ныне страны — Югославии. По данным сайта "Юла", чаще всего челябинцы продают росписи музыкантов. Один из самых дорогих — постер с автографом бывшего солиста группы "Ария" Валерия Кипелова. Он стоит 10 тыс. рублей.
За такую же цену продается плакат с автографами нескольких игроков ХК "Трактор". В два раза дешевле стоит роспись нидерландского футболиста "Баварии" Арьена Роббена на именной футболке. А автограф олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина вообще отдают даром.
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