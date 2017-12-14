В Челябинске открыли первую зарядную станцию для электромобилей

Фото с сайта www.mrsk-ural.ru

Ее смонтировали на улице 3-го Интернационала. Станция «ТZone» белорусского производства представляет собой стационарное зарядное устройство с корпусом, который защищен от вандалов и коррозии. Установка соответствует современным требованиям безопасности и энергоэффективности, подходит для всех существующих марок электрокаров. Время подзарядки занимает до четырех часов, в зависимости от технических характеристик машины и типа используемого кабеля. Время полной зарядки не превысит восьми часов, сообщили в пресс-службе "Челябэнерго".

Цель программы развития зарядной инфраструктуры - создание условий для широкомасштабного внедрения всех видов автономного электротранспорта в масштабах страны. К началу 2018 года на Урале будут работать шесть электрозаправок на автомобильных трассах, связывающих Екатеринбург, Пермь и Челябинск.

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Все новости за 14.12.2017 г.»