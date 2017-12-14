На ПО «Маяк» картофель начали облучать, чтобы он дольше хранился

Фото с сайта www.tvtomsk.ru

На предприятии в экспериментальном режиме работает агрегат, в котором установлены блоки с изотопом "кобальт-60". В данный момент проводится холодная стерилизация 40 килограммов картофеля. Обработанные клубни будут храниться в Южно-Уральском НИИ плодоовощеводства в одном хранилище с необработанными, сообщает сайт ozersk74.ru. Результаты эксперимента авторы проекта вместе с биологами проверят уже в марте 2018 года.

Мировая практика показывает: обработанные продукты питания действительно хранятся дольше. Например, в Институте сельскохозяйственной продукции китайской провинции Хэйлунцзян установили, что срок годности облученных картофеля, свеклы и моркови по сравнению с обычными увеличивается на 60–70%. Организаторы эксперимента уверяют, что продукты после обработки изотопом остаются безвредными.

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Все новости за 14.12.2017 г.»