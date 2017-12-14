Челябинск
- -18 ... -20 C°
- -18 ... -20 C°
- 59.1446р. + 0.3076
- 69.4653р. + 0.1671
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
В Челябинске стартовали рейды по местам продажи пиротехники
14.12.2017 г. 13:58
Фото с сайта 74.мвд.рф
Накануне новогодних праздников полицейские и сотрудники МЧС проверяют наличие в магазинах пожарной сигнализации, огнетушителей и документов на товар. Также участники рейдов обращают внимание на сроки годности и класс опасности пиротехники. Мероприятия направлены на пресечение нарушений при хранении и продажи фейерверков, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинску.
Региональное управление МЧС рекомендует при покупке пиротехники спрашивать продавцов о наличии сертификатов на продукцию.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 28.12.2016 г. Полицейские в Челябинске изъяли почти 5 тыс. опасных пиротехнических изделий
- 22.12.2016 г. Украсит праздник, а еще может стать причиной трагедии
- 14.12.2016 г. В одной из квартир Южноуральска взорвалась елочная гирлянда
- 14.12.2016 г. В МЧС рассказали, как устроить фейерверк без печальных последствий
- 21.03.2016 г. Челябинцу оторвало пальцы при попытке засунуть окурок в коробку с фейерверком