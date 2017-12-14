В Челябинске стартовали рейды по местам продажи пиротехники

Фото с сайта 74.мвд.рф

Накануне новогодних праздников полицейские и сотрудники МЧС проверяют наличие в магазинах пожарной сигнализации, огнетушителей и документов на товар. Также участники рейдов обращают внимание на сроки годности и класс опасности пиротехники. Мероприятия направлены на пресечение нарушений при хранении и продажи фейерверков, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинску.

Региональное управление МЧС рекомендует при покупке пиротехники спрашивать продавцов о наличии сертификатов на продукцию.

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Все новости за 14.12.2017 г.»