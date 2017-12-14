Челябинцы хотели бы отметить Новый год с Полиной Гагариной и Сергеем Шнуровым

Фото: Скриншот видео YouTube / Eurovision Song Contest

Именно этих знаменитостей жители города мечтают пригласить на корпоратив. Однако челябинские работодатели неохотно зовут на вечеринки звезд, выяснили в ходе опроса аналитики сайта Зарплата.ру. Из 1120 опрошенных лишь четверо горожан сказали, что на их новогоднем корпоративе выступали знаменитости: Александр Буйнов и группа "Сплин". Челябинские работодатели не готовы платить звездам большие гонорары. Лишь каждый десятый согласен отдать за выступление знаменитости до 290 тыс. рублей. 40% работодателей заявили, что готовы заплатить за выступление популярного артиста не больше 30 тыс. рублей.

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Все новости за 14.12.2017 г.»