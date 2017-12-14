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Челябинцы хотели бы отметить Новый год с Полиной Гагариной и Сергеем Шнуровым
14.12.2017 г. 13:56
Фото: Скриншот видео YouTube / Eurovision Song Contest
Именно этих знаменитостей жители города мечтают пригласить на корпоратив. Однако челябинские работодатели неохотно зовут на вечеринки звезд, выяснили в ходе опроса аналитики сайта Зарплата.ру. Из 1120 опрошенных лишь четверо горожан сказали, что на их новогоднем корпоративе выступали знаменитости: Александр Буйнов и группа "Сплин". Челябинские работодатели не готовы платить звездам большие гонорары. Лишь каждый десятый согласен отдать за выступление знаменитости до 290 тыс. рублей. 40% работодателей заявили, что готовы заплатить за выступление популярного артиста не больше 30 тыс. рублей.
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