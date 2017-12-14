Южноуральцы получили «красные» квитанции за долги по капремонту свыше 20 тыс. рублей

Источник: pravmin74.ru

Всего в регионе зарегистрировано 4,7 тыс. таких злостных неплательщиков. Общая сумма долга составляет более 158 млн рублей. Региональный оператор требует незамедлительно погасить неплатежи, надеясь привлечь внимание злостных неплательщиков с помощью ярких цветов квитанций.

Южноуральцам напоминают, что кроме основного долга им придется оплатить и госпошлину. Ее сумма может достигать нескольких тысяч рублей.

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Все новости за 14.12.2017 г.»