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Южноуральцы получили «красные» квитанции за долги по капремонту свыше 20 тыс. рублей
14.12.2017 г. 13:54
Источник: pravmin74.ru
Всего в регионе зарегистрировано 4,7 тыс. таких злостных неплательщиков. Общая сумма долга составляет более 158 млн рублей. Региональный оператор требует незамедлительно погасить неплатежи, надеясь привлечь внимание злостных неплательщиков с помощью ярких цветов квитанций.
Южноуральцам напоминают, что кроме основного долга им придется оплатить и госпошлину. Ее сумма может достигать нескольких тысяч рублей.
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