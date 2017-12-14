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В Челябинской области молодой мужчина насмерть отравился угарным газом
14.12.2017 г. 13:20
Фото с сайта sledcom.ru
Его отец попал в реанимацию. Следственный комитет проводит по этому факту проверку. В понедельник, 11 декабря, в одном из частных домов Карталов было обнаружено тело 29-летнего местного жителя. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, следователи не нашли.
Накануне произошедшего мужчина установил газовое оборудование для отопления дома, при этом не проверил исправность вытяжки в дымоходе. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. В доме в момент трагедии находился и 56-летний отец мужчины. Он также с отравлением попал в реанимацию, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.
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