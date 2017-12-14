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МЧС предупредило об аномальных морозах в Челябинской области
14.12.2017 г. 13:13
Фото с сайта mediaprim.ru
По данным регионального управления ведомства, с 14 по 18 декабря в южных районах ожидается температура на семь градусов ниже нормы. По ночам столбики термометров будут опускаться до 28 градусов мороза, в дневные часы ожидается -20. На остальной территории области в ближайшие ночи будет -15 - 20 градусов, в светлое время суток от -7 до -12, сообщили в челябинском гидрометцентре.
В Челябинске в ночь на пятницу столбики термометров опустятся до 19 градусов мороза, 15 декабря днем будет около -9 - -11. Осадков на ближайшие дни синоптики не обещают.
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