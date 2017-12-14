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В Челябинской области на депутата завели уголовное дело за драку на дороге
14.12.2017 г. 13:11
Фото с сайта 1pnz.ru
В результате конфликта местный житель получил несколько легких травм. Инцидент произошел 25 октября в Карталах. По словам очевидцев, депутат местного горсобрания совершил опасный маневр, создав на дороге аварийную ситуацию. Тогда водитель Nissan обогнал машину лихача, чтобы избежать столкновения. На светофоре депутат вышел из автомобиля и избил мужчину, который находился за рулем иномарки.
Рядом находились полицейские. Они разняли участников драки. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства преступления, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
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