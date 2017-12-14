Белорусская компания хочет создать на Южном Урале предприятие по сборке лифтов

Фото с сайта gubernator74.ru

Планируется, что завод будет производить 2 тыс. подъемников в год. Гендиректор холдинга "Могилевлифтмаш" Борис Ковалевский на встрече с губернатором Борисом Дубровским сообщил, что в этом году компания поставила в Челябинскую область более 440 лифтов. "Назрел момент локализации производства в регионе", — добавил он.

За поддержкой руководители белорусского холдинга обратились к Борису Дубровскому. По словам главы региона, сейчас в Челябинской области в замене нуждаются 4 тыс. лифтов. "У нас (в области) есть свое производство, но оно не покрывает существующие потребности, поэтому у нового предприятия есть рыночные перспективы", - отметил губернатор.

Также он порекомендовал инвесторам рассмотреть вариант размещения предприятия на территории Верхнего Уфалея.

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Все новости за 14.12.2017 г.»