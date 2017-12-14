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Борис Дубровский и владелец «Мечела» Игорь Зюзин будут вместе улучшать экологию в Челябинске
14.12.2017 г. 13:07
Правительство Челябинской области подпишет соглашение с группой компаний по взаимодействию в сфере охраны окружающей среды. Речь об этом шла на встрече губернатора с председателем совета директоров ПАО "Мечел" Игорем Зюзиным. Борис Дубровский напомнил, что с января 2018 года в регионе начнет действовать закон, который позволит снизить налог на движимое имущество предприятиям, которые эффективно реализуют свои экологические программы.
На встрече Игорь Зюзин сказал, что поддерживает эту и другие инициативы по снижению техногенной нагрузки на экологию области. «Сегодня необходимо объединить усилия власти, общества и бизнеса в вопросах защиты экологии», – прокомментировал он и добавил, что за последние 10 лет группа направила 5 млрд рублей на реализацию экологических мероприятий.
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