Челябинский праздник пельменей вошел в тройку самых популярных зимних гастрофестивалей России

Источник: Центр развития туризма Челябинской области

Мероприятие, которое на этих выходных пройдет в столице Южного Урала в шестой раз, заняло второе место в рейтинге. В прошлом году праздник посетили более 5 тыс. человек. В 2017 году гастрофестиваль "Уральские пельмени на Николу зимнего" пройдет в субботу, 16 декабря, в парке им. Гагарина. Жители города смогут продегустировать пельмени от 44 производителей.

По данным аналитического агентства "ТурСтат", самым популярным гастрофестивалем в России является "Всемирный день пельменя" в Ижевске. Третье место в рейтинге занимает праздник холодца в Московской области.

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