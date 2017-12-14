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Челябинский праздник пельменей вошел в тройку самых популярных зимних гастрофестивалей России
14.12.2017 г. 12:55
Источник: Центр развития туризма Челябинской области
Мероприятие, которое на этих выходных пройдет в столице Южного Урала в шестой раз, заняло второе место в рейтинге. В прошлом году праздник посетили более 5 тыс. человек. В 2017 году гастрофестиваль "Уральские пельмени на Николу зимнего" пройдет в субботу, 16 декабря, в парке им. Гагарина. Жители города смогут продегустировать пельмени от 44 производителей.
По данным аналитического агентства "ТурСтат", самым популярным гастрофестивалем в России является "Всемирный день пельменя" в Ижевске. Третье место в рейтинге занимает праздник холодца в Московской области.
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