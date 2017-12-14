Копейский машиностроительный завод заплатит 220 тыс. рублей за выбросы вредных веществ

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У предприятия отсутствовало специальное разрешение. Также завод не согласовывал мероприятия по снижению выбросов в периоды НМУ и проводил исследования в неаккредитованной лаборатории. Нарушения были обнаружены прокуратурой и областным минэкологии. Они провели проверку на заводе после массовых жалоб жителей Копейска.

Двум сотрудникам предприятия объявили выговор. В отношении юридического лица возбуждены административные дела по нескольким статьям. Росприроднадзор оштрафовал завод на 220 тыс., сообщили в областной прокуратуре.

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Все новости за 14.12.2017 г.»