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Копейский машиностроительный завод заплатит 220 тыс. рублей за выбросы вредных веществ
14.12.2017 г. 12:50
Фото с сайта novostipmr.com
У предприятия отсутствовало специальное разрешение. Также завод не согласовывал мероприятия по снижению выбросов в периоды НМУ и проводил исследования в неаккредитованной лаборатории. Нарушения были обнаружены прокуратурой и областным минэкологии. Они провели проверку на заводе после массовых жалоб жителей Копейска.
Двум сотрудникам предприятия объявили выговор. В отношении юридического лица возбуждены административные дела по нескольким статьям. Росприроднадзор оштрафовал завод на 220 тыс., сообщили в областной прокуратуре.
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