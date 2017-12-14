- -18 ... -20 C°
- -18 ... -20 C°
- 59.1446р. + 0.3076
- 69.4653р. + 0.1671
Бывший глава контрразведки УФСБ устроился на работу в РМК
14.12.2017 г. 12:48
Какую именно должность в компании занял экс-начальник отдела "М" управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области Александр Козубский, не сообщается. Из ФСБ он уволился в начале декабря, до этого был в длительном отпуске.
"РБК-Екатеринбург" напоминает, что информация о прекращении служебного контракта Козубского впервые появилась летом 2017 года после громкого задержания сотрудниками контрразведки офицеров управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Свердловской области. А что касается "Русской медной компании", где теперь работает Козубский, то она занимается усилением подразделений собственной безопасности, в том числе в связи с повышением активности противников строительства Томинского ГОКа, добавляет издание.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 11.12.2017 г. РМК расскажет, как улучшить экологию в Челябинской области
- 14.11.2017 г. РМК и противников строительства Томинского ГОКа посадят за стол переговоров
- 19.10.2017 г. У активистов движения «Стоп ГОК» проходят обыски
- 17.10.2017 г. Под Челябинском заложили фундамент Томинского ГОКа
- 15.09.2017 г. Сотрудники центра «Э» задержали второго подозреваемого в поджоге на Томинском ГОКе