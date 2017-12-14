Бывший глава контрразведки УФСБ устроился на работу в РМК

Какую именно должность в компании занял экс-начальник отдела "М" управления Федеральной службы безопасности по Свердловской области Александр Козубский, не сообщается. Из ФСБ он уволился в начале декабря, до этого был в длительном отпуске.

"РБК-Екатеринбург" напоминает, что информация о прекращении служебного контракта Козубского впервые появилась летом 2017 года после громкого задержания сотрудниками контрразведки офицеров управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Свердловской области. А что касается "Русской медной компании", где теперь работает Козубский, то она занимается усилением подразделений собственной безопасности, в том числе в связи с повышением активности противников строительства Томинского ГОКа, добавляет издание.

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Все новости за 14.12.2017 г.»