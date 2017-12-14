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В лесу в Увельском районе нашли мертвого новорожденного ребенка
14.12.2017 г. 10:49
Фото с сайта kaspyinfo.ru
Следователи ищут мать мальчика, возбуждено уголовное дело. Тело младенца обнаружили рядом с селом Дуванкуль днем в среду, 13 декабря. Видимых признаков насильственной смерти специалисты не нашли. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают личность матери и все обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
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