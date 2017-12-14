В Челябинской области в изоляторе скончался обвиняемый в убийстве мужчина

Фото с сайта 74.мвд.рф

Это произошло в камере ИВС отдела полиции в Сатке. В среду, 13 декабря, там обнаружили тело 57-летнего местного жителя. Мужчина был помещен в камеру на время следствия по уголовному делу об убийстве. На теле умершего признаков насильственной смерти не нашли. По предварительным данным управления СК по Челябинской области, причиной случившегося стал инфаркт. Следователи проводят проверку.

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Все новости за 14.12.2017 г.»