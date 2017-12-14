Бывшую сотрудницу «Сбербанка» будут судить за обман клиентов на миллион

Фото с сайта newstracker.ru

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Чебаркуля. По версии следствия, женщина в период с июля 2015 по декабрь 2016 года похитила со счетов трех клиентов банка свыше 900 тыс. рублей. Она в режиме онлайн переводила деньги со счетов потерпевших на карты, заранее оформленные на имена этих людей. Потом сотрудница банка снимала средства и тратила по своему усмотрению.

Когда о махинациях стало известно, следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. В ходе расследования женщина частично возместила причиненный ущерб. До полной выплаты не хватило 219 тыс. рублей. Потерпевшие подали иск, в обеспечение которого на имущество обвиняемой наложен арест. Дело направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в областной прокуратуре.

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Все новости за 14.12.2017 г.»