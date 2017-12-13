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Росгидромет совершил ошибку в подаче информации о выбросе рутения-106
13.12.2017 г. 16:45
Специалисты использовали известные в узком кругу термины, что привело к искажению сути. Об этом заявил руководитель Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Кочегоров.
"Надо было говорить не о высоком загрязнении, а о высоком значении суммарной радиоактивности по сравнению с предыдущим периодом. СМИ за эту нестыковку и зацепились. Дальнейший анализ этих проб показал, что превышение было на два, три, четыре порядка ниже допустимого", — отметил он.
Также Валерий Кочегоров сообщил, что возле "Маяка" работают 20 устройств, анализирующих воздух, а в случае превышения радиационного фона, все чрезвычайные службы были бы информированы. Такие заявления он сделал, выступая перед челябинской городской думой. Депутаты выразили обеспокоенность отсутствием общедоступных систем оповещения об опасности и мониторинга радиационной обстановки.
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