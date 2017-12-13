Росгидромет совершил ошибку в подаче информации о выбросе рутения-106

Фото с сайта idaten.ru

Специалисты использовали известные в узком кругу термины, что привело к искажению сути. Об этом заявил руководитель Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Кочегоров.

"Надо было говорить не о высоком загрязнении, а о высоком значении суммарной радиоактивности по сравнению с предыдущим периодом. СМИ за эту нестыковку и зацепились. Дальнейший анализ этих проб показал, что превышение было на два, три, четыре порядка ниже допустимого", — отметил он.

Также Валерий Кочегоров сообщил, что возле "Маяка" работают 20 устройств, анализирующих воздух, а в случае превышения радиационного фона, все чрезвычайные службы были бы информированы. Такие заявления он сделал, выступая перед челябинской городской думой. Депутаты выразили обеспокоенность отсутствием общедоступных систем оповещения об опасности и мониторинга радиационной обстановки.

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Все новости за 13.12.2017 г.»