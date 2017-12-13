Обвиняемый в мошенничестве учредитель «Речелстроя» Андрей Пязок арестован на два месяца

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Центральный районный суд сегодня, 13 декабря, избрал меру пресечения для депутата городской думы, который также является гендиректором «Челябинского завода сверхтвердых материалов». Пязок будет находиться в СИЗО до 11 февраля. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Владелец компании «Речелстрой», по данным следствия, похитил деньги дольщиков. Потерпевшими признаны более 700 человек - это люди, купившие квартиры в микрорайоне «Lake City». Устанавливается точное количество потерпевших, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области. Ранее в эфире "Челябинского эха" вице-губернатор Сергей Шаль сообщил, что речь может идти об ущербе для дольщиков в размере 500 млн рублей.

В ходатайстве следователя об избрании меры пресечения было указано, что на свободе Пязок может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на свидетелей.

"Обвиняемый и защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать иную меру пресечения, в том числе в виде домашнего ареста, личного поручительства генерального директора ПАО «ЧКПЗ» Гартунга А.В. или залога", - сообщили в суде Центрального района.

Суд также не согласился с доводами о том, заключение под стражу Пязока отрицательно отразится на эффективности работы ООО «Речелстрой», поскольку тот руководителем компании не является.

"Суд пришел к выводу о том, что Пязок А. В. не будет лишен возможности совершать юридически значимые действия как учредитель ООО «Речелстрой» в условиях следственного изолятора, поскольку у него имеется возможность оформления надлежащей доверенности", - добавили в суде.

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