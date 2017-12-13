В Челябинскую область идут 30-градусные морозы

Фото с сайта novosti.az

Такая температура воздуха ожидается в низинных территориях региона в ночь на четверг, 14 декабря. В остальных частях Южного Урала будет от 18 до 23 градусов ниже нуля. В Челябинске - около -20. В самом городе осадков при этом не ожидается, а по области в некоторых районах возможен небольшой снег, утром ожидается туман. Днем в четверг по региону -10 - -15 градусов, в низинах до -20, в Челябинске будет около 12 градусов мороза.

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