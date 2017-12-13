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08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
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Жители Челябинска в выходные смогут бесплатно попробовать пельмени от 44 производителей
13.12.2017 г. 15:56
Источник: Центр развития туризма Челябинской области
Дегустация пройдет в субботу, 16 декабря, в парке имени Гагарина. Посетители ярмарки смогут оценить пельмени разных производителей и фермерских хозяйств и отдать голоса за понравившиеся блюда. Победитель конкурса получит почетный Знак качества.
Кроме того, на фестивале "Уральские пельмени на Николу зимнего" будут работать торговые аллеи. В 12:00 на сцене начнется концерт, на котором каждый район и город творчески представят своих производителей пельменей. В финале фестиваля профессиональное жюри выберет лучшего мастера лепки и самую задорную частушку. Победители получат сертификат на турпоездки по Челябинской области.
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