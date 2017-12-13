В Южноуральске пенсионерку-рецидивистку отправили в колонию за торговлю техническим спиртом

Фото с сайта 74.мвд.рф

69-летняя женщина в своей квартире разливала по бутылкам алкоголь, содержащий токсичные примеси, а затем продавала его. По данным областной прокуратуры, в апреле 2017 года пенсионерку приговорили к штрафу в размере 5 тыс. рублей. Однако это наказание не подействовало — женщина продолжила заниматься незаконной деятельностью. В июле полицейские вновь поймали пенсионерку за торговлей техническим спиртом. Южноуральский городской суд решил ужесточить наказание и отправил пожилую женщину на два месяца в колонию-поселение.

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