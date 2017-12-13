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08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
Топ-5 новостей Челябинска
В Челябинске за наезд на пешехода арестовали гендиректора компании «Рэкком»
13.12.2017 г. 13:20
Вечером в понедельник, 11 декабря, водитель Mercedes на "зебре" сбил 17-летнюю девушку. За рулем иномарки находился бизнесмен Андрей Валеев. С места ДТП он скрылся. Девушка находится в больнице.
На судебном заседании гендиректор "Рэккома" признался в правонарушении и раскаялся. По словам бизнесмена, ему показалось, что девушка не пострадала. Суд постановил арестовать Андрея Валеева на 13 суток.
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