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В Челябинске за наезд на пешехода арестовали гендиректора компании «Рэкком»

13.12.2017 г. 13:20

В Челябинске за наезд на пешехода арестовали гендиректора компании «Рэкком»

Вечером в понедельник, 11 декабря, водитель Mercedes на "зебре" сбил 17-летнюю девушку. За рулем иномарки находился бизнесмен Андрей Валеев. С места ДТП он скрылся. Девушка находится в больнице.

На судебном заседании гендиректор "Рэккома" признался в правонарушении и раскаялся. По словам бизнесмена, ему показалось, что девушка не пострадала. Суд постановил арестовать Андрея Валеева на 13 суток.

 

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